Corsera e la miastenia di Gattuso: "Ritrova benessere fisico, migliora l'occhio"

Un buon inizio per il Napoli, che vince e ritrova un Gattuso in condizioni fisiche migliori. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Il nuovo anno inizia al meglio per il Napoli, che lascia alle spalle il deludente ruolino di marcia del mese di dicembre (un punto nelle ultime tre partite) e riconquista il quarto posto in classifica con una partita ancora da giocare con la Juventus.

Gattuso ritrova la vittoria e anche il suo benessere fisico (migliora il problema all’occhio), aspetta ora il rientro di Koulibaly, Mertens e Osimhen".