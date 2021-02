Corsera - Gattuso ha chiesto un sacrificio ad Osimhen: l'attaccante non è al 100%

Gli acciacchi, in casa Napoli, sono come gli esami: non finiscono mai. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che si sofferma sulle difficoltà di formazione per Gattuso in vista della sfida all'Atalanta: "E per un centravanti recuperato, c’è un altro difensore costretto al lettino dell’infermeria. Rientra Osimhen dal primo minuto per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, ma oltre a Koulibaly mancherà anche Manolas, alle prese con una contusione alla caviglia.

All’attaccante nigeriano, l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis, l’allenatore ha chiesto un sacrificio. Non è al cento per cento, ma Rino ha bisogno di lui, dei suoi gol e della sua profondità per le giocate".