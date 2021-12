CorSera - Il gol di Elmas è la risposta agli odiosi cori discriminatori della Curva Sud

Il Napoli batte il Milan a San Siro e cancella così anche i cori razzisti che sono partiti dalla Curva del Milan. A scriverlo è il Corriere della Sera: "Con questo atteggiamento e in attesa di riavere i titolari (assenti in 5 stavolta) il Napoli può pensare in grande. Si comincia (e si finirà anche…) con gli odiosi cori di discriminazione territoriale della curva Sud milanista contro i napoletani, che costeranno una multa al Diavolo. La risposta è il gol di Elmas al primo affondo dopo l’angolo morbido di Zielinski sul primo palo. Stadio gelato in tutti i sensi”.