CorSera: "Il Napoli come una fuoriserie per il Bologna di Mihajlovic"

Le chiavi dell'attico sono nelle mani, e soprattutto nei piedi, di Fabian Ruiz, a segno dopo 18 minuti. E' lui che apre la vista dall'alto a Spalletti, squalificato e relegato nel box in piccionaia dello stadio Maradona. Il tecnico toscano mette il lucchetto al match quando il suo capitano, non più infallibile dal dischetto, mette dentro due calci di rigore. Ed eccoli appaiati Napoli e Milan, di nuovo in testa alla classifica. Il Bologna è messo bene in campo, ma gli azzurri fanno la parte della fuoriserie che si affida a una partenza diesel. Mihajlovic prova a dare la carica, ma si rende conto che la supremazia dei padroni di casa è totale. Non resta che desistere. A riportarlo è il Corriere della Sera.