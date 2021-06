CorSera - Insigne a caccia di gol: sarà titolare contro la Turchia

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Nazionale nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Europeo, palla al centro. L'Italia sfida la Turchia". Berardi, Immobile e Insigne, caccia al gol. Mancini: "Spero di arrivare alla finale, ma sarà come giocare in campo neutro". Pellegrini k.o., convocato Castrovilli al suo posto per sostituirlo.