Corsera - Inter e Juve su Milik, ADL non arretra: servono 18 mln

Milik piace a Inter e Juve, ma il Napoli non abbassa le proprie pretese: De Laurentiis vuole 18 milioni. A scrivere dell'attaccante polacco è l'edizione odierna del Corriere della Sera.

"In casa Inter serve un vice Lukaku. Piace Milik, ma il Napoli pretende 18 milioni per un giocatore che a giugno si svincola gratis. Il polacco è seguito anche dalla Juve, a caccia di un vice Morata senza fare grossi investimenti. Nel mirino di Paratici anche l’altro attaccante del Napoli, lo spagnolo Llorente e Pavoletti del Cagliari, specialmente se i bianconeri, dopo averlo acquistato, dovessero spedire in Sardegna il terzino Bryan Reynolds con la formula del prestito".