Corsera - Irritazione dei presidenti contro ADL: è stato il primo a parlare al microfono comune in assemblea

L'ammissione di Aurelio De Laurentiis alle 20 di mercoledì sera relativa alla sua positività al Covid-19 ha generato il panico tra i presidenti e i dirigenti presenti alla riunione di Lega svolta nel corso della stessa giornata. Una buone dose di preoccupazione oltre che di irritazione è circolata fin da subito tra i partecipanti, anche perché il presidente del Napoli, pur ravvisando alcuni sintomi collegabili al virus, non ha mai indossato la mascherina per tutto il corso della giornata ed è stato anche il primo a prendere parola al microfono, poi utilizzato da tutti gli altri per i rispettivi interventi. A riportarlo è Il Corriere della Sera.