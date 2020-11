CorSera - Juve-Napoli, ADL ha chiesto rispetto leggi: novità sul rapporto con le Asl

Sul ricorso presentato dal Napoli, l'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "De Laurentiis, assistito dall’avvocato Grassani, ha ribadito ai giudici che la squadra è stata bloccata da un provvedimento della Asl, arrivato alle 14,13 del giorno della partita. E che la partenza per Torino, nel caso ci fosse stata l’autorizzazione, sarebbe stata possibile fino alle 18. Il presidente ha fatto presente che da ottobre ad oggi lo scenario è cambiato e che le Asl sono intervenute in diverse occasioni soprattutto rispetto ai viaggi in Nazionale dei giocatori. De Laurentiis ha chiesto il rispetto delle leggi. Le sentenze sono attese tra oggi e domani. In caso di esito negativo, Il Napoli ha trenta giorni di tempo per rivolgersi al Collegio di garanzia del Coni".