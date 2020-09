CorSera - Koulibaly, Gattuso spera di trattenerlo: due club in pole, il sostituto resta Sokratis

Resta in bilico il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha Manchester City e Paris Saint Germain che lo seguono ormai da diverse settimane, ed il Napoli già si sta muovendo proprio per sostituirlo. Il Corriere della Sera ha toccato proprio l'argomento riguardo il destino del senegalese: "L’altro nodo è rappresentato da Koulibaly, nel mirino del Psg e del City. Gattuso spera di poterlo trattenere. «Ma so che il Napoli deve pensare ai numeri». L’eventuale sostituto sarebbe già stato individuato: Papastathopoulos dell’Arsenal".