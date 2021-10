CorSera - La gran gestione del sottovalutato Spalletti: il Napoli ha tutto per lo scudetto

Solidità di gioco, ricambi, grande carattere e chi più ne ha più ne metta: il Napoli ha davvero tutto per vincere lo scudetto? Sì, secondo il Corriere della Sera: "E' obbligatorio fare grandi progetti. Ha tutto per puntare allo scudetto. Spina dorsale impressionante con Koulibaly dietro, Anguissa nel cuore del campo e Osimhen ad arare ogni filo d’erba dalla trequarti in avanti. Tre pantere, giocatori esplosivi. [...] Il tutto gestito da Luciano Spalletti, troppo spesso sottovalutato. D’ora in poi sarà fondamentale saper gestire — in campo e fuori — le inevitabili pressioni che si vivono lassù”.