Corsera - Metodo Garcia distante da Spalleti: riunioni a porte chiuse e in francese

L'edizione odierna del Corriere della Sera racconta del metodo Garcia, di come il tecnico lavora e delle difficoltà incontrate dalla squadra: "Non sono in discussione le sue teorie tecniche o tattiche, quanto invece le relazioni che l’allenatore ha volutamente trascurato. Il calcio, quello vincente di una stagione fa, è stato anche chimica, empatia. Forza d’insieme, sacrificio totale, oltre che forza dei singoli. Garcia ha scelto un’altra via: riunioni a porte chiuse, spesso in francese (e chi non lo capisce?) e una linea di demarcazione tra gruppo tecnico e il resto della dirigenza del club. Uno stravolgimento, insomma".