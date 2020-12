CorSera - Napoli, con l'Inter esame di riparazione dopo non essersi presentati a Torino

L'edizione odierna del Corriere della Sera presenta così la sfida del Meazza di questa sera tra Napoli e Inter, due squadre in piena lotta per lo scudetto: "I punti sul campo sono gli stessi, ma se per l’Inter è il momento di crescere negli scontri diretti, per il Napoli è l’esame di riparazione, dopo aver sbagliato quello in casa con il Milan e non essersi presentato sul campo della Juventus. Certo in mezzo c’è stata la grande prova con la Roma e Gattuso arriva da tre successi di fila. Si sfidano due squadre in salute, con obiettivi non troppo diversi".