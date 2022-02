CorSera - Napoli spaccato in due, fotografia netta del divario col Barça

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera che commenta così il ko del Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Finisce qui l’Europa per il Napoli, i quattro gol del Barcellona sono la fotografia autentica del divario tecnico e anche caratteriale tra le due squadre". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera che commenta così il ko del Maradona: "Corti e stretti gli spagnoli, il Napoli è invece spaccato in due: quando la notte del Maradona sta già per diventare notte da incubo per la squadra di Spalletti, dopo tredici minuti già sotto di due gol, Insigne inventa per Osimhen e Ter Stegen deve fermare il centravanti con un fallo in area. Il capitano di Spalletti è al timone della nave e dal dischetto rimette in piedi la partita. Respira così il Napoli, ma continua a subire l’armonia del gioco avversario".