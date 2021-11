Corsera su Agnelli e la Superlega: "Parlava di partite inutili, ora perde anche quelle"

"Troppe partite inutili". Così parlava nel marzo scorso Andrea Agnelli in riferimento al calendario e alla necessità della Superlega, parole che il Corriere della Sera riporta oggi nella sua edizione odierna: "Il 18 aprile, giorno del fallito tentativo di creare la Superlega, la Juve perde lo 'spareggio' Champions con l’Atalanta, la grande intrusa nell’Europa che conta. Coincidenze, sfortuna, ma anche una possibilità concreta: il tarlo delle «partite inutili» si è insinuato nella Juventus.

Se poi si perdono 11 punti contro le provinciali, è anche perché le «piccole» si sono evolute, giocano un calcio più propositivo, a tratti spettacolare: non vinceranno trofei, non si qualificheranno alle Coppe, ma possono salvarsi, valorizzare i giocatori e consolidarsi. Quale giocatore della Juve ha aumentato il proprio valore nelle ultime due stagioni? Sicuramente Chiesa, gli altri non si sa".