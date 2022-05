Corsera su Insigne: "Storie di litigi, critiche e fischi cancellate dal commiato"

Questo il commento del Corriere della Sera all'ultima gara giocata dal capitano azzurro davanti al suo pubblico.

Lorenzo Insigne è il grande protagonista sulle pagine dei quotidiani sportivi. Questo il commento del Corriere della Sera all'ultima gara giocata dal capitano azzurro davanti al suo pubblico.

"L’addio è stato di quelli classici: il capitano premiato in avvio di gara dal club ma anche dai suoi compagni di squadra, applaudito come se non ci fosse un domani (ed effettivamente per lui a Napoli non c’è) e una lettera che Insigne ha letto davanti ai cinquantamila dello stadio Maradona, per la prima volta tutti vicini a lui. La storia di dieci anni con la stessa maglia racconta però anche di litigi, critiche e di fischi. Scorie che il clima del commiato ha cancellato".