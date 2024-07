Corsera su Osimhen: "Per averlo, Luis Enrique disposto a cedere i suoi due centravanti"

vedi letture

Luis Enrique a Parigi sarebbe infatti disposto a privarsi di Kolo Muani e di Gonçalo Ramos pur di assicurarsi il centravanti del Napoli.

L'arrivo di Romelu Lukaku al Napoli dipende dal futuro di Victor Osimhen. A scrivere dell'attaccante nigeriano, in attesa dell'offerta giusta per lasciare il club azzurro, è l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Tutto, ovviamente, dipende da Osimhen che, con professionalità, si è presentato al raduno, rilasciando autografi e concedendosi a qualche selfie.

Il nigeriano è in uscita (ha una clausola di 130 milioni), sono in molti a sospettare che la sua permanenza non durerà molto. Luis Enrique a Parigi sarebbe infatti disposto a privarsi di Kolo Muani e di Gonçalo Ramos pur di assicurarsi il centravanti del Napoli. Con calma, dunque, dovrebbe completarsi il trasferimento di Osimhen e l’arrivo di Big Rom.