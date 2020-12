Corsera: "Sul campo dell'ultima in classifica non serve il coltello tra i denti..."

Troppo Napoli per il Crotone: confortanti indizi di continuità. Titola così sugli azzurri l'edizione odierna del Corriere della Sera, che sottolinea la netta differenza tra la squadra di Gattuso e quella calabrese.

"Sul campo del Crotone, ultimo in classifica, non c’è da stare troppo con il coltello tra i denti, basta il livello tecnico dei partenopei per avere ragione di un avversario al quale va riconosciuto il merito di giocare a viso aperto, sfruttando la buona organizzazione data da Stroppa. Se la serata di pioggia e vento è propizia per permettere a Zielinski di danzare tra le linee e a Insigne di esibirsi nel suo marchio di fabbrica, destro a giro alle spalle di Cordaz, alla mezz’ora del primo tempo, il canovaccio della gara è già bello che tracciato".