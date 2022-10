Corsera sul Napoli: "E' stato devastante! Ha insegnato calcio totale agli olandesi"

"Inter, una notte da riscatto. Un Napoli devastante". Questo il titolo che il Corriere della Sera utilizza nel taglio alto della prima pagina di oggi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Inter, una notte da riscatto. Un Napoli devastante". Questo il titolo che il Corriere della Sera utilizza nel taglio alto della prima pagina di oggi. La gara contro il Barellona poteva far precipitare la situazione, ora può dare la svolta ai nerazzurri, autori di una partita di grande sofferenza. Decide Calhanoglu con un preciso destro da fuori, la squadra di Inzaghi si ritrova come concentrazione e orgoglio, è seconda nel girone dietro il Bayern. Il Napoli insegna calcio totale, 6 gol per umiliare l'Ajax. Spalletti rimonta, Raspadori firma una doppietta.