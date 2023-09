Corsera - Tensione Napoli: duro faccia a faccia tra Osimhen e Garcia

Impatto non facile per Rudi Garcia al Napoli. Il tecnico, per la fretta di far dimenticare la gestione precedente, ha delegittimato gli eroi

Impatto non facile per Rudi Garcia al Napoli. Il tecnico, per la fretta di far dimenticare la gestione precedente, ha delegittimato gli eroi dello scudetto spallettiano. Dopo la prime incomprensioni con Kvaratskhelia, ecco il duro confronto con Osimhen al momento della sostituzione nel corso del match dell'ultimo weekend contro il Bologna.

Come riporta il Corriere della Sera, nello spogliatoio il confronto è stato ancora più forte. Il calciatore che in un primo momento non voleva parlargli, quando i toni della discussione si sono alzati ha accettato il faccia a faccia. Ciascuno è rimasto sulle proprie posizioni, ieri mattina a mente fredda, il centravanti ha chiesto scusa. L’allenatore gli ha sottolineato la mancanza di rispetto nei suoi confronti (sacrosanta) ma anche verso la squadra e quel compagno (Simeone) subentrato al suo posto. Pace fatta sembra, ma la tensione - anche per i risultati che non arrivano - resta alta