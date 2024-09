Prima pagina Cronache di Napoli a sorpresa: "Conte starebbe pensando ad un cambio modulo"

vedi letture

Il quotidiano mette inoltre in prima pagina il terribile episodio accaduto a David Neres, rapinato mentre stava tornando a casa dopo il match

Romelu Lukaku bagna subito il referto al debutto al Maradona, meglio anche di due leggende come Higuain e Cavani. Contro il Parma però si è visto nuovamente un Napoli contratto e lontano dalla condizione migliore. La sensazione è che senza l'episodio dell'espulsione di Suzuki e il conseguente adattamento tra i pali del terzino Delprato la partita non sarebbe andata allo stesso modo. Per questo motivo Antonio Conte starebbe pensando ad un cambio modulo e ritornare al 4-3-3.

Il quotidiano mette inoltre in prima pagina il terribile episodio accaduto a David Neres, rapinato mentre stava tornando a casa dopo il match. Il suv su cui era a bordo il brasiliano e la sua compagna è stato assalito da una banda di malviventi, i quali hanno puntato una pistola verso il ragazzo e gli hanno portato via un orologio dal valore di diverse decine di migliaia di euro.