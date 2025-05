Lukaku, la cura Conte funziona ancora: meno bomber e più uomo-squadra

La cura Conte ha funzionato ancora per Romelu Lukaku, autore di un ottimo campionato, con 13 gol segnati e 10 assist serviti. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il feeling tra lui e Conte non si è mai spezzato, tanto che Antonio ha spinto per l’arrivo di Lukaku a Napoli sin dal giorno della firma con De Laurentiis. E ha convinto il presidente a investire 30 milioni per un giocatore “non rivendibile”: un unicum pensando alla gestione di tutta l’era aureliana a Napoli. Ma Conte non aveva dubbi: senza Osimhen, solo Romelu poteva avere quella leadership riconosciuta per trascinare al primo colpo il Napoli tra le grandi d’Italia".

Proprio contro il Parma, all'andata, era il 31 agosto, Big Rom debuttò in maglia azzurra, ricorda il quotidiano rosa: "E Romelu si confermò sentenza: ancora un gol al debutto, una bella abitudine di carriera. Una rete al 92’ che diede la carica per assaltare ancora, fino al 2-1 di Anguissa. Quella sera, Napoli ha capito perché Lukaku è fondamentale per Conte. Quella sera, al Maradona, è iniziata una nuova epoca, per il Napoli e per Lukaku. La cura Conte ha avuto ancora effetti devastanti sulle prestazioni di Big Rom, meno goleador ma ancor di più super uomo squadra: è il miglior marcatore azzurro con 13 reti, ma la differenza l’ha fatta anche con quei 10 assist che sono il massimo in carriera in un campionato".