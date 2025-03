I due motivi che porteranno Conte a confermare Gilmour ed il doppio play

Billy Gilmour, la grande novità contro l’Inter, sarà riproposto accanto a Lobotka. Antonio Conte punterà nuovamente sul doppio play per aprire le maglie della Fiorentina e avvicinarsi alla porta avversaria. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, sottolineando che Gilmour ha meritato sul campo una nuova opportunità.

L'ex Brighton è una mente alternativa a Lobotka: "Per una costruzione rafforzata ed energia di scorta per rincorrere palloni e rivali a tutto campo. Una doppia soluzione in termini di manovra, distruzione e inventiva. Nel 3-5-2 che Conte blinda, Gilmour accanto a Lobo è una scelta preziosa dalla duplice funzione: proteggere di più la difesa e offrire sbocchi inediti agli interpreti offensivi, su tutti Lukaku a cui Gilmour si è spesso appoggiato contro l'Inter".