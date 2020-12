Fatto Quotidiano, Travaglio: "Juve rispetta regole? E' da Totò che non si rideva così!"

"La Signora del Grillo", è il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio quest'oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano in cui affronta le vicende emerse ieri in merito all'esame farsa di Suarez e che viene definito "l’ennesimo caso di “arroganza del potere” con "i vertici bianconeri che convocano i presunti docenti come fossero raccattapalle. E chiamano la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, che con molto trasporto non dice “come vi permettete?”, ma li indirizza al capo di gabinetto del Viminale, perché i clandestini sono un guaio solo sotto un certo reddito (“10 milioni a stagione”!)".

Il giornalista, che si è definito ex juventino, chiude poi con riferimento a Totò: "Quando vince 3-0 a tavolino contro il Napoli assente perché bloccato dall’Asl, dichiara che “la Juventus rispetta sempre le regole”. Come no. Era dall’ultimo film di Totò che non si rideva tanto".