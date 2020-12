Gazzetta - A Roma l'unico cambio offensivo sarà Elmas: può interpretare tre ruoli

Il tridente per la gara con la Lazio è già definito, per mancanza di alternative, con Politano a destra, Lozano a sinistra e Petagna centravanti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riflette sulle scelte in panchina per Gattuso: ci sarebbe Fernando Llorente, ma lo spagnolo è diretto alla Samp e non ha mai giocato un minuto in questa stagione. Uno che può entrare in corsa per ricoprire il ruolo di esterno alto è Elmas, capace di giocare a sinistra, destra e da sottopunta.