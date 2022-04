Gazzetta a sorpresa: Zielinski fuori fase, c'è l'ipotesi Mertens ed Osimhen insieme

E' forte la candidatura di Mertens per giocare titolare da sottopunta rispetto a un Zielinski ultimamente apparso fuori fase

Luciano Spalletti ha ancora due giorni per scegliere il sistema di gioco con cui affrontare la Roma, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che stavolta è probabile che non sia solo un discorso di triangolo fra centrocampisti: "Nel senso che se il tecnico optasse per il 4-2-3-1 è forte la candidatura di Mertens per giocare titolare da sottopunta rispetto a un Zielinski ultimamente apparso fuori fase. Per far sì che Osimhen non si ritrovi troppo isolato nel ribaltamento dell’azione, ecco che la presenza di Mertens dall’inizio - sarebbe la prima volta in questa stagione dei due insieme da titolari - darebbe più peso alla manovra offensiva e al comando del gioco".