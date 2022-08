Gazzetta - ADL crede che i sondaggi Juve siano di disturbo, ma Raspadori non cambierà idea

Raspadori ha tutti i crismi per essere un investimento in “stile Napoli” perché è giovane, talentuoso, non guadagna uno sproposito

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Raspadori ha tutti i crismi per essere un investimento in “stile Napoli” perché è giovane, talentuoso, non guadagna uno sproposito ed in futuro potrebbe rivelarsi anche facilmente rivendibile a cifre elevate essendo una promessa tra le più intriganti del nostro calcio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che differenza di altri giovani italiani sondati in passato dal Napoli, Raspadori è entusiasta di approdare all’ombra del Vesuvio al punto che il Napoli ritiene i sondaggi della Juve azioni di disturbo legittime ma non capaci di scalfire la volontà di Raspadori di vestirsi d’azzurro.