Gazzetta - ADL ha evitato contestazione con Conte, ma ora deve fargli la squadra

Poco più di un mese di lavoro, per scoprirsi ancora tremendamente fragili. Così la Gazzetta dello Sport scrive dopo il pesante tonfo di Verona: "È un incubo dal quale Napoli e il Napoli non riescono più a svegliarsi in questo 2024, segnato da tantissimi problemi in campo e fuori. L’effetto Conte è stato importante per evitare un’estate di contestazione. Ma il tecnico, da solo, non può bastare. Gli vanno date tutte le armi possibili per andare in battaglia e vincere, per questo sabato aveva sottolineato la mancanza di una rosa adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, che vuole tornare subito in Champions.

Antonio ha poca voce, un po’ per le urla in campo e un po’ per il dolore fisico che gli trasmette davvero la sconfitta. Il suo primo Napoli è stato umiliato dal Verona e questo proprio non può accettarlo, perché aveva promesso altro ai tifosi in questo primo periodo. Voleva che i napoletani tornassero a essere orgogliosi della propria squadra da subito, ma è evidente che serva ancora altro tempo per sistemare tutto".