Gazzetta - ADL ha problemi con la piazza? Rosica parlando della Roma

Aurelio De Laurentiis si rende conto di avere un problema con la piazza. Lo capisci quando quasi “rosica” parlando della Roma («che ha vinto la Conference - che per il presidente non conta nulla - e ha già fatto 20 mila abbonamenti»). E per questo conclude dicendo «Faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto, tutti insieme». Accanto uno Spalletti attento a soppesare le parole per dimostrare sintonia con la società. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.