Gazzetta - ADL non vuol scendere sotto i 100 per Osi: soluzione possono essere i bonus

Il nodo finale è quello legato alla cifra per cedere Osimhen. De Laurentiis non sembra disposto a far sconti sull’importo della clausola rescissoria, ma i tempi della trattativa potrebbero suggerire uno “sconto”. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul tormentone estivo che coinvolge Napoli e Paris Saint Germain.

"In pratica, da quei 130 milioni di base si potrebbe scendere, ma non al di sotto di quota 100. Magari inserendo una serie di bonus. Così la trattativa, pur tra qualche frenata, resta quanto mai viva. Aspettano Osimhen e Lukaku, come anche Antonio Conte e Luis Enrique. Napoli e Paris Saint Germain, a loro volta, attendono l’attimo che sia reciprocamente propizio per chiudere l’affare".