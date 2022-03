Gazzetta - Agnelli ci riprova con la nuova Superlega. Presentazione oggi a Londra: le novità

La nuova Superlega - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sarebbe ora un torneo non più chiuso, con promozioni e retrocessioni

Nonostante il fallimento della "prima Superlega" - e aspettando la risposta dei giudici Ue sulla presunta posizione dominante dell'Uefa nell'organizzazione della Champions - i registi non si sono arresi e presentano oggi il sequel.

La nuova Superlega - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sarebbe ora un torneo non più chiuso, con promozioni e retrocessioni, in due serie da 20 squadre l'una. Al momento sono solo indiscrezioni, ma oggi Andrea Agnelli spiegherà qualcosa di più al congresso sportivo-economico organizzato dal Financial Times a Londra (al quale partecipa anche il rivale Aleksander Ceferin, presidente Uefa).

Lo scoglio principale. Il problema più serio, anche dal punto di vista giuridico, è sempre stato quello della formula “chiusa” all’americana, a inviti, inaccettabile nel sistema europeo che è invece aperto. Difficile immaginare, quale che sia la formula proposta, che i campionati nazionali siano l’unico criterio di qualificazione.