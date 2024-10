Gazzetta, Agresti sulle big che vincono 1-0: "Come dice Conte, il resto è aria fritta"

Con un fondo su La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del successo dell'Inter per 1-0, il risultato più di moda in questa giornata: A ria fritta. Se ha ragione Antonio Conte, secondo il quale conta solo vincere perché il resto è (appunto) «aria fritta», allora nessun allenatore delle grandi ha niente di cui preoccuparsi: Napoli e Inter, Juve e Milan hanno ottenuto tutt’e quattro il loro successo, tutte per uno a zero, e da ieri sera occupano le prime quattro posizioni della classifica proprio in quest’ordine. Il fatto che nessuna di loro abbia convinto fino in fondo - quella che ha ottenuto il successo più significativo e convincente è stata la squadra di Inzaghi, che è passata all’Olimpico contro la Roma - evidentemente non vale così tanto: aria fritta, secondo Conte.

Eppure, in prospettiva, le difficoltà incontrate dal poker di testa un significato ce l’hanno. Dopo avere visto il Milan (in dieci) soffrire fino all’ultimo secondo per battere l’Udinese a San Siro, e la Juve piegare solo allo scadere la Lazio (in dieci) tra le contestazioni biancocelesti, abbiamo assistito ad altre due sofferte vittorie per 1-0, benché stavolta in trasferta. È comprensibile che l’Inter abbia avuto problemi a superare la Roma. I nerazzurri hanno cominciato bene, hanno creato occasioni, poi hanno subito due schiaffi in un quarto d’ora: prima l’infortunio di Calhanoglu, l’unico insostituibile della banda di Inzaghi (ieri non c’era nemmeno Asllani, ma comunque la differenza con il turco è netta), poi il ko di Acerbi.