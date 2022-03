Gazzetta - Al Napoli l'Oscar della sfortuna: ha perso in media per 10 gare gli uomini migliori

Nell’emergenza ha rispolverato giocatori più o meno dimenticati, ne ha valorizzati altri, e soprattutto ha tenuto testa alla iella con il bel gioco

In questa stagione tutte le squadre, chi più e chi meno, al Napoli però va senza alcun dubbio l’Oscar della sfortuna. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ha perso in media per una decina di giornate parecchi dei sui uomini migliori, da Osimhen a Insigne, Da Fabian Ruiz a Lobotka, da Anguissa a Koulibaly (tra k.o. e coppa d'Africa), da Mertens a Lozano. Inevitabile che la squadra perdesse colpi, e punti. Eppure Luciano Spalletti è riuscito a ovviare a tutto questo rimanendo sempre in corsa.

Nell’emergenza ha rispolverato giocatori più o meno dimenticati, ne ha valorizzati altri, e soprattutto ha tenuto testa alla iella con il bel gioco. Beh, adesso in questo rush finale, il Napoli (tifosi e società sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso) può contare sulla rosa al completo. L’emergenza è finita, Spalletti finalmente può scegliere e non essere costretto alle acrobazie di formazione".