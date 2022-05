Gazzetta: "Alcune cose non tornano, perché aspettare tutto questo tempo per Ospina?"

Giusto che un club non voglia fare follie, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commentando le parole di De Laurentiis

Giusto che un club non voglia fare follie, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commentando le parole di De Laurentiis, ma alcune cose - si legge - non tornano: "Il presidente poteva legittimamente ritenere chiusa l’esperienza sia con Ospina che soprattutto con Mertens. Ma allora perché col portiere aspettare tutto questo tempo per poi prospettare solo ora al colombiano la possibilità di restare e ancora non è chiaro se con un ingaggio diminuito?".