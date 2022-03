Gazzetta - Allarme mediana: solo Lobotka sta bene, tre dubbi per domenica

Spalletti ha problemi concreti a centrocampo, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sugli infortunati

Spalletti ha problemi concreti a centrocampo, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sugli infortunati: "Frank Anguissa sta ancora lavorando a parte e non ha risolto i problemi muscolari, Fabian Ruiz da ieri è influenzato e bisognerà vedere quando ne uscirà e Piotr Zielinski acciaccato: solo oggi a Castel Volturno si capirà se nel playoff vinto dalla sua Polonia ha accusato solo un affaticamento o c’è qualcosa di più serio che lo fermerà. Le alternative si chiamano Diego Demme in mediana e Eljif Elmas per un ruolo da mezzala o trequartista, secondo il sistema che sarà usato".