Gazzetta attacca: "Napoli affamato, Inter imborghesita in salotto! Ora non può più sbagliare!"

L’Inter Inzaghiana si è messa nelle condizioni peggiori e soprattutto l'ha fatto nel mese più delicato, quello che può far sterzare una stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che ovviamente da adesso i campioni in carica possono sbagliare poco o niente, altrimenti, il rischio che la capolista scappi definitivamente è reale.

Per il quotidiano milanese, in queste prime 23 giornate "gli azzurri hanno mostrato in generale maggiore fame. I rivali nerazzurri visti a Firenze, invece, a tratti erano come certi signori annoiati in salotti di lusso: l’Inter era stranamente imborghesita, troppo convinta della propria superiorità. Mancava la voglia di sporcarsi in cantiere. L’anima di questa squadra è davvero più fragile rispetto al passato". Ed in effetti l'Inter non ha vinto nessuna delle ultime 8 gare in cui hanno subito il primo gol, l'unica rimonta risale all'aprile 2024 con l'Udinese. E negli scontri diretti, ta le prime otto ha battuto solo l’Atalanta all'inizio e la Lazio in una scampagnata all’Olimpico. Il resto è un elenco di pareggi con due sconfitte col Milan e Fiorentina.