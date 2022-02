Gazzetta attende Insigne: "A Venezia una comparsa, con l'Inter sarà la sera giusta"

La sera giusta per rivedere il vero Insigne? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport sottolineando che anche a Venezia per lui è stata una comparsata anonima: "Il confronto con le 24 giornate del campionato scorso lo rimpicciolisce: da 21 partite giocate a 19; da 11 gol a 6; da 87 tiri a 62; da 86 tocchi in area a 71; da 34 cross a 21. Mamma mi si è ristretto Lorenzo. Solo negli assist è cresciuto: da 4 a 5. Ma il numero che pesa di più è quello dei dribbling: da 34 a 21. Dribblare significa guadagnare superiorità numerica e agevolare la manovra d’attacco. Insigne ha perso in parte questa magia. Proverà a ritrovarla nella sera più importante, contro la squadra che lo desiderava, prima della casetta in Canada".