Gazzetta avvisa l'Inter: "Col Cagliari gara trappola, deve ancora salvarsi..."

Oggi tocca all'Inter. La squadra di Inzaghi, in vista del ritorno col Bayern, scende in campo oggi alle 18 per sfidare il Cagliari di Davide Nicola. L?anno scorso nel finale i sardi sorpresero i nerazzurri, già in fuga, ma ora il campionato è tutto da giocare, visti i soli 3 punti che separano l'Inter dal Napoli che insegue.

"Si scrive Cagliari, si legge trappola. E poco c’entra quel 2-2 di un anno fa, sempre a San Siro, con l’Inter avanti due volte e due volte riacciuffata dai rossoblù: quella frenata servì solo a rimandare l’appuntamento con la stella e ad apparecchiare un derby storico, una settimana dopo. La trappola, piuttosto, è nascosta laggiù, nella parte bassa della classifica dove il Cagliari e le altre si giocano la permanenza in Serie A", si legge sulla Gazzetta dello Sport.