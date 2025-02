Gazzetta avvisa l'Inter: "Non dare altro entusiasmo al Napoli, febbraio sarà pesante"

C’è in gioco ben più che l’orgoglio nel derby milanese di questo pomeriggio, scrive la Gazzetta dello Sport analizzando l'importanza della gara. Il Milan, con un recupero in canna, deve vincere per non perdere di vista il quarto posto della Lazio e rispondere allo scatto del Bologna che ieri ha vinto. Per l’Inter, invece, vincere è fondamentale nella logica scudetto, per non perdere contatto da un Napoli che vola con 7 vittorie di fila.

Non solo: il Napoli può prendere ulteriore entusiasmo da un passo falso dei campioni d'Italia continuando, senza coppe, ad allenasi, recuperare e riposare. Quella di Inzaghi - scrive il quotidiano sportivo - vivrà un febbraio tremendo, sempre in campo, in tre competizioni diverse. Dopo il derby, affronterà due volte la Fiorentina in quattro giorni, prima della Juve. C'è bisogno di iniziare bene la maratona che porterà allo scontro diretto del Maradona.