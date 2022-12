Gazzetta avvisa l'Inter: "O vinci col Napoli o rimontare Spalletti è impossibile"

Inter-Napoli vale più per i nerazzurri che per gli azzurri. Questione di classifica, ovviamente.

Inter-Napoli vale più per i nerazzurri che per gli azzurri. Questione di classifica, ovviamente. "Se Simone Inzaghi vuole recuperare 11 punti a Spalletti, non ha alternativa alla vittoria", scrive La Gazzetta dello Sport. Sono già troppi, ma ci sono ancora parecchie partite: gli scontri diretti saranno decisivi, questo più che mai.