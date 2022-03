Gazzetta avvisa Napoli e milanesi: "Fossi in loro comincerei a preoccuparmi della Juve"

“Rincorsa di corto muso”. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fabio Licari commenta il successo della Juventus sullo Spezia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Rincorsa di corto muso”. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fabio Licari commenta il successo della Juventus sullo Spezia: “Se il campionato fosse cominciato alla quinta giornata, i bianconeri ora sarebbero in testa con 51 punti. Se fossimo Inter, Milan e Napoli daremmo però un’occhiata allo specchietto retrovisore. Questa è la cifra dell’allegrismo. Una filosofia. Il quarto posto in prospettiva Champions League è consolidato, ma non è più l’unico obiettivo. […] Quello che manca è l’insistenza, la continuità. Ci sono allenatori che chiederebbero gol su gol, Allegri predica tranquillità. Non ha fretta. Chiede ai suoi di far girare la palla finché non si apre uno spazio utile. Non esiste allenatore più zen in circolazione”.