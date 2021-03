Gazzetta avvisa: "Per sentire odore di Champions bisogna fare solo una cosa"

Non basta la vittoria del Napoli contro il Bologna per credere di poter avere vita facile nella corsa per la qualificazione in Champions League. Il motivo lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Alla fine esultano gli azzurri alla quinta vittoria consecutiva al Maradona in campionato (14 gol fatti e 1 subito), ma ora per sentire odor di Champions serve far risultato in trasferta dove un successo manca da due mesi".