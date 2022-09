Gazzetta - Big su Gonzalez del Lecce: c'è anche il Napoli

Il Napoli sulle tracce di Joan Gonzalez, centrocampista spagnolo classe 2002 del Lecce. A rivelarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Il Napoli sulle tracce di Joan Gonzalez, centrocampista spagnolo classe 2002 del Lecce. A rivelarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Efficace in copertura, pericoloso nelle incursioni in area avversaria. Caratteristiche che non possono passare inosservate.

Gli osservatori delle big europee lo hanno già messo in evidenza nelle loro relazioni. Ma è chiaro che piace anche ai nostri club. Ad esempio contro il Napoli si è messo in evidenza ed è nato un interesse dei campani".