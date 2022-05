Gazzetta - Caso plusvalenze, oggi nuovo processo davanti alla Corte Federale: le ultime

Si torna a parlare di plusvalenze. Oggi alle 10, come riferisce La Gazzetta dello Sport, è iniziato il processo davanti alla Corte federale d'Appello

Si torna a parlare di plusvalenze. Oggi alle 10, come riferisce La Gazzetta dello Sport, è iniziato il processo davanti alla Corte federale d'Appello dopo il ricorso presentato dalla Procura Figc contro la sentenza del Tribunale federale che in primo grado aveva prosciolto gli 11 club (tra cui Juventus, Napoli, Samp, Empoli e Genoa) e i 59 dirigenti (da Agnelli e Paratici a De Laurentiis) accusati di aver prodotto appunto plusvalenze fittizie. Nelle 70 pagine di reclamo, la Procura esamina i motivi per cui la decisione vada rivista.