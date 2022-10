Gazzetta - Chi può pescare il Napoli agli ottavi: primi scenari

Chi potrebbe pescare il Napoli agli ottavi di Champions con un eventuale primo posto nel girone?

© foto di Federico Titone

Chi potrebbe pescare il Napoli agli ottavi di Champions con un eventuale primo posto nel girone? Prova ad anticipare lo scenario l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ancora è presto per definire la griglia delle seconde: diciamo che al momento ci sono buone probabilità di andare in Germania: Dortmund o Lipsia. Il rischio più grosso: il Psg che scivola secondo. E fra gli incroci possibili, uno affascinante per la famiglia Simeone, l’Atletico di Madrid.

Giovanni Simeone, che stasera ritrova spazio in questo Napoli pieno di stelle, non si sottrae all’ipotesi: "Sarebbe molto bello sfidare una squadra forte, giocare contro la formazione di papà. Ma la verità è che manca tanto. Ancora ognuno deve centrare i propri obiettivi. L’Atletico deve fare molto bene per passare e anche noi dobbiamo concentrarci sui Rangers. Per questo diventa importantissimo per noi vincere".