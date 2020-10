Gazzetta - Come un camaleonte: Napoli cambia sembianze e vince la gara più delicata

Come un camaleonte, il Napoli cambia sembianze nella gara più delicata e va a vincere in terra basca, in casa della capolista della Liga che comanda il gioco ma non riesce mai a trovare gli spazi giusti. Analizza così la vittoria degli azzurri in Europa League l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La quinta vittoria in 6 gare stagionali arriva in maniera ancora diversa rispetto alle precedenti.

Baricentro basso, attenzione a non lasciare spazio a David Silva e alla batteria di trequartisti della Real Sociedad e in quelle poche occasioni concesse a una squadra che sinora solo contro il Valencia era rimasta a secco di gol, ecco spuntare il gigante Koulibaly - recuperato alla causa - o il gatto Ospina il cui balzo su conclusione ravvicinata di Portu è prodigioso. Applausi a Gattuso che ancora una volta legge bene la gara e la vince con un pizzico di fortuna, con un gran sinistro di Politano, unico tiro azzurro nello specchio, che trova la deviazione di Sagnan