Gazzetta - Complimenti di ADL ad Italiano scatenarono Gattuso: da lì l'attacco e il silenzio stampa

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport insiste sul rapporto complicato tra De Laurentiis e Gattuso, sottolineando che il tecnico ci terrebbe a raggiungere l’Europa dei grandi "fosse solo per il fatto di creare imbarazzo al presidente, che sta discutendo con Luciano Spalletti per il futuro". La gara con lo Spezia fa tornare alla mente quella d'andata con "i complimenti di De Laurentiis a Italiano a fine gara, scatenarono la rabbia di Gattuso. Dopo la sconfitta di Verona, quando cominciano a circolare le prime indiscrezioni su un suo esonero e sui contatti del presidente con altri allenatori, il tecnico inizia a reagire. Le sue picconate sono oltre misura, gli attacchi al presidente diventano costanti, finché lo stesso dirigente non decide per il silenzio stampa. Che dura ancora oggi. L’impressione è che a fine campionato avranno di che dire l’uno dell’altro".