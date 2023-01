Gazzetta - Con gli addii dei big in estate è diventato uno solo il leader del Napoli

Luciano Spalletti è stato bravo a farsi leader del suo Napoli. Quest'anno, senza i big andati via in estate, ancor di più.

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti è stato bravo a farsi leader del suo Napoli. Quest'anno, senza i big andati via in estate, ancor di più. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Spalletti ha metabolizzato le partenze dei vari Koulibaly, Mertens, Insigne e Ospina perché in cambio ha potuto costruire una squadra a sua immagine e somiglianza, vale a dire forte tecnicamente, ma anche affamata e di “gamba”, nonostante un curriculum (per alcuni) finora non di primo livello.