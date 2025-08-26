Zazzaroni: "L'Inter risponde al Napoli con un boato e una buona notizia"

A seguito del 5-0 con il quale la prima Inter di Cristian Chivu ha superato il Torino nel primo match della Serie A 2025/2026, Ivan Zazzaroni, direttore responsabile del Corriere dello Sport ha letto così il match di San Siro: "Con uno 0-5 aveva chiuso la stagione Inzaghi, con un 5-0 ha aperto il campionato Chivu. Certo, il Toro non ha nemmeno un’unghia del PSG, però partire così fa bene, molto bene. E poi meglio non perdere tempo, meglio rispondere subito ai campioni d’Italia, così Conte, che comunque aveva già un’idea chiara, capirà bene con chi dovrà lottare fino alla fine.

Conte ha vinto cinque scudetti e due Supercoppe in Italia, una Premier e una Coppa in Inghilterra ed è stato ct della Nazionale, Chivu ha solo tredici panchine di Serie A in carriera, ma se il Napoli risponde ai comandi del suo esperto e pluriscudettato allenatore, lo stesso fa l’Inter col suo inesperto e giovane tecnico. Così la risposta al Napoli è arrivata con un boato, cinque a zero contro il Torino, come differenza-reti l’Inter è già in testa alla classifica. E c’è pure un aspetto molto, ma molto interessante per i nerazzurri: tre attaccanti schierati, Lautaro, Thuram e Bonny, tutti a segno. Come inizio è il massimo".