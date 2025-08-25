McTominay sa far tutto: anche le telefonate per convincere Hojlund

Scott McTominay è il prototipo del giocatore di Conte: attacca, difende, segna, corre e soprattutto pressa. Lui fa tutto per la squadra e l’ha fatto anche al telefono, proprio sabato: McT ha chiamato Hojlund, suo ex compagno per una stagione allo United. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'intervento dello scozzese nella trattativa per l'attaccante.

"Rasmus il danese è l’obiettivo numero uno di questo finale di mercato del Napoli: Lukaku s’è infortunato e il ds Manna s’è inserito tra lui e il Milan,allargando gradualmente le maglie fino a creare lo spazio necessario per cucire l’affare da zero. La storia è iniziata ed è cresciuta in un clic, in meno di una settimana, ma ora è il momento dello sprint decisivo: Hojlund ha già detto sì, è entusiasta della prospettiva di tornare in Serie A e di farlo con i campioni d’Italia, e il suo arrivo trasformerebbe in un baleno il potenziale offensivo pesantemente condizionato dall’uscita di scena di Romelu" si legge sul quotidiano.