Politano, doppia gioia: rinnovo col Napoli e la chiamata di Gattuso

vedi letture

Matteo Politano è pronto a vivere una doppia gioia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’esterno offensivo del Napoli, 32 anni, sta per legare il suo futuro al club azzurro con un nuovo contratto fino al 30 giugno 2028. La firma è attesa a breve e rappresenta un importante attestato di fiducia da parte della società verso un giocatore che, negli ultimi anni, si è confermato elemento prezioso nello scacchiere offensivo.

Ma non è tutto. Per l'esterno del Napoli si riaprono anche le porte della Nazionale. Gennaro Gattuso, commissario tecnico degli Azzurri, ha infatti intenzione di richiamarlo in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali, con l’idea di schierarlo titolare già nella sfida contro la Macedonia del Nord.